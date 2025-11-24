أيمن محسب: إدلاء الرئيس بصوته في انتخابات النواب رسالة للمصريين بأهمية المشاركة

أكد النائب الوفد الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تقديم الدعم اللازم لجموع الناخبين في ربوع البلاد لإختيار مرشحيهم بحرية كاملة وبدون ضغوطات.

وثمن أيمن محسب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة والإدلاء بصوتة اليوم في المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ ، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي اليوم رسالة مهمه جدا مفادها أهمية المشاركة من قبل الناخبين وإختيار من يمثلهم من خلال صندوق الإقتراع.

وقال الدكتور أيمن محسب إن المجلس القادم سيكون معبرا عن إرادة الناخبين في كافة الدوائر الإنتخابية ، مؤكدا أن هذا المجلس سيكون بوابة العبور الحقيقية إلي الجمهورية الجديدة بما يليق بمكانة مصر بين الأمم.

وطالب "محسب" جموع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري وإختيار من يمثلهم بحرية كاملة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.