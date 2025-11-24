قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عاجل.. الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب.

ويتوجه الناخبون المصريون اليوم الاثنين، للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع حتى غدٍ الثلاثاء، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا. ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

الهيئة ليس لديها ما تخفيه

وأكد القاضي أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحاتٍ صحفية، أن الهيئة ستعقد مؤتمراتٍ دورية خلال أيام التصويت والفرز لاطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه، وأنها تقف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع المرشحين وتطبق القواعدَ المنظمة للعملية الانتخابية دون تمييز.

