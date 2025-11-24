توك شو| ضوابط تغطية انتخابات مجلس النواب.. الرئيس السيسي يحبط مخطط الموساد لتهجير الفلسطينيين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ضوابط تغطية انتخابات مجلس النواب لوسائل الإعلام.. تعرف عليها

قال الكاتب الصحفي، أحمد ربيع، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت مجموعة من الضوابط للوسائل الإعلام في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025.

حقيقة وجود إصابات من فيروس ماربورج في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي تشابه بين فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس ماربوج، معلقا “لا يوجد حالات اصابة من فيروس ماربوج في مصر”.

الرئيس السيسي أحبط المخطط.. مدير الموساد السابق يكشف خطته لتهجير الفلسطينيين

صرح يوسي كوهين المدير السابق للموساد الإسرائيلي، أنه كان يخطط لتهجير الفلسطينيين ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحبط مخططه.

تفاصيل اجتماع المخابرات المصرية مع حماس لمتابعة تنفيذ اتفاقيات غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، مع قيادات حركة حماس، بينهم خليل الحية وخالد مشعل، لمتابعة التزام الحركة بالاتفاقات المبرمة مع الأطراف الدولية.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، محذرا من تحول في حالة الطقس.

تامر أمين: يخربيت القرش اللي يلهيني عن تربية الأبناء.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة أطفال مدرسة سيدز، مندهشا من عدم الحديث عن أولياء الأمور، وسبب سكوتهم وعدم قلقهم على أبنائهم.

أحمد موسى يحذر من حملات إلكترونية منظمة تستهدف الدولة المصرية

حذر الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، من نشاط متزايد لعدد من الحسابات والصفحات الإلكترونية التي بحسب قوله تعمل بشكل ممنهج لإثارة البلبلة وبث معلومات مضللة عن مؤسسات الدولة المصرية.

محام يكشف تفاصيل خطيرة في واقعة سيدز الدولية

كشف المحامي عبد العزيز عز الدين، الممثل القانوني لأهالي الأطفال المتضررين في واقعة مدرسة «سيدز الدولية»، أن ما تعرض له التلاميذ لا يندرج تحت الإهمال العابر، بل يحمل ملامح «جريمة منظمة» تستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا.

بـ 24 مليونا و374 ألفا.. أحمد موسى: صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك تتصدر التفاعل عالميًا

أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة فيسبوك حققت مركزًا عالميًا ثانيًا من حيث معدل التفاعل، مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكية.