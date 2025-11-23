أحمد موسى يحذر من حملات إلكترونية منظمة تستهدف الدولة المصرية

حذر الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، من نشاط متزايد لعدد من الحسابات والصفحات الإلكترونية التي بحسب قوله تعمل بشكل ممنهج لإثارة البلبلة وبث معلومات مضللة عن مؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح موسى، أن مجموعة من الصفحات، بينها «رصد» و«مزيد» و«صحيح مصر» و«مصري غلبان» و«وطن يغرد خارج السرب» و«الرادار المصري»، ترتبط بشبكات تعمل على توجيه الرأي العام عبر نشر شائعات تستهدف تشويه صورة الدولة وإحداث حالة من الفوضى.

وأشار إلى أن حساب عمر مدنية يعد من أبرز الحسابات التي تبث محتوى تحريضيًا ضد القوات المسلحة من خارج البلاد، لافتًا كذلك إلى نشاط يحيى موسى الصادر بحقه حكم بالإعدام والمقيم في تركيا الذي يواصل الهجوم على الدولة عبر منصات التواصل.

وقال موسى، إن مواجهة مثل هذه الحملات مسؤولية لا يمكن التراجع عنها، مؤكدًا أنه يرد على هذه الحسابات عبر منصة «إكس» بشكل مباشر، مضيفا أن هذه الهجمات لا تنطلق من الداخل فقط، بل تحظى وفق وصفه بدعم خارجي يسعى إلى زعزعة الاستقرار.

كما تحدث عن نشاط حساب يدعى تركي الشلهوب في تركيا، وآخر من ليبيا، إضافة إلى حساب باسم «فيروز»، مشيرًا إلى أن محتواه يشير إلى احتمالات ارتباطه بجهات أجنبية معادية تسعى لاستهداف الدولة المصرية.