موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025 وخطوات الاستعلام الرسمي
المركز 24 عالميا.. الصناعات الغذائية: 179 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاتة
انهيار جزئي لعقار من طابقين في الجيزة
حقيقة وجود إصابات من فيروس ماربورج في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
محمد الدهراوي: مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عاما
وزيرة التضامن: نسقنا مع وزارات وجهات لضمان تأدية الحج في أفضل ظروف
أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار
كير ستارمر: النمو والفرص محور قمة مجموعة العشرين 2027
بيخطفوها بـ توك توك.. الداخلية: ضبط عصابة سرقة الهواتف في الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زيسكو الزامبي بالكونفدرالية
مدرب زيسكو: مواجهة الزمالك كانت خططية وفقدنا التركيز
جيش الاحتلال: إقالات كبار الضباط بسبب الفشل الذريع في منع هجوم 7 أكتوبر
حقيقة وجود إصابات من فيروس ماربورج في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

محمود محسن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي تشابه بين فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس ماربوج، معلقا “لا يوجد حالات اصابة من فيروس ماربوج في مصر”.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن فيروس ماربوج ينتقل عن طريق سوائل الجسم ولا ينتقل عبر الجهاز التنفسي، مؤكدا أن احتمالية وجودة في مصر منخفضة بشكل كبير لأنه ينتشر عبر طريق الخفافيش التي تتغذى على الفاكهة.

وتابع  المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن هناك ترصد كامل في الحجر الصحي المصري للزائرن من تلك الدول، مؤكدا أن  انتقال العدوي تحتاج لمخالطة لصيقة وقريبة للغاية.

وأشار إلى أن أعراض فيروس ماربورج تبدأ  بأرتفاع درجات الحراراة ونزيف من كافة الأعضاء والوفاة، ولا يوجد أي حالة مشابهة لمصر 
 

