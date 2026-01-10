قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد انتهاء انتخابات النواب رسميا.. مقاعد الأحزاب والمستقلين في برلمان 2026 قبل تعيينات الرئيس

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

انتهت رسميًا انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إعلان النتائج النهائية لآخر جولة إعادة، والتي أُجريت في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا، ليُغلق بذلك ملف الاستحقاق الانتخابي الأهم، وتبدأ مرحلة تشكيل برلمان 2026 الذي سيقود العمل التشريعي خلال السنوات المقبلة.

ومع إسدال الستار على العملية الانتخابية، اكتملت الصورة الأولية لتوزيع مقاعد الأحزاب داخل مجلس النواب، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، قبل صدور قرارات رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ5% المقررة دستوريًا.

خريطة الأحزاب تحت القبة

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات عن حصول الأحزاب والقوى السياسية على المقاعد التالية:

مستقبل وطن: 227 مقعدًا

حماة الوطن: 87 مقعدًا

الجبهة الوطنية: 65 مقعدًا

الشعب الجمهوري: 24 مقعدًا

العدل: 11 مقعدًا

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 11 مقعدًا

الوفد: 10 مقاعد

الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد

النور: 6 مقاعد (فردي)

التجمع: 5 مقاعد

المؤتمر: 4 مقاعد

الحرية: مقعدان (قائمة)

إرادة جيل: مقعد واحد (قائمة)

الوعي: مقعد واحد (فردي)

المحافظين: مقعد واحد (فردي)

المستقلون: 104 نواب

وبذلك يصل إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين إلى 568 نائبًا، تمهيدًا لاستكمال التشكيل النهائي للمجلس.

في انتظار تعيينات رئيس الجمهورية

ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات بتعيين 28 عضوًا، استنادًا إلى ما يقره الدستور وقانون مجلس النواب، ليكتمل التشكيل النهائي للمجلس عند 596 نائبًا.

وينص الدستور، وكذلك المادة (27) من قانون مجلس النواب، على جواز قيام رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إضافة إلى بعض الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها داخل البرلمان.

ويتم ذلك في ضوء ترشيحات واردة من المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية، وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244) من الدستور.

وبانتظار صدور قرارات التعيين، تكتمل ملامح برلمان 2026 الذي يعكس خريطة حزبية متنوعة، تجمع بين أغلبية واضحة، وكتل سياسية متوسطة، وتمثيل للمستقلين.

انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 النواب

