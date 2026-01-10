الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى محافظتي الجيزة وأسوان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات فى الدائرة الثالثة البدرشين بمحافظة الجيزة بفوز أبو بكر على أبو بكر غريب، وحسام المندوه في الدائرة السادسة بولاق الدكرور.

وفي الدائرة السابعة العمرانية فوز د. جرجس لاوندى ود. محمد على، وفي الدائرة التاسعة الأهرام فوز محمد سلطان ووسيم كمال.

كما فاز في الدائرة العاشرة أول اكتوبر أحمد الجبيلي، وفي الدائرة الثانية عشر منشاة القناطر فاز على سماح ومجدى الطويل وطارق الطويل.

كما أعلن حازم بدوي نتيجة الانتخابات فى محافظة أسوان بفوز مدحت المنصوراوي في الدائرة الأولى أول أسوان، وفي الدائرة الثالثة نصر النوبة فاز محمد هلال، وفي الدائرة الرابعة أدفو فاز محمد أبو الخير عبد العاطى.