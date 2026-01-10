الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب

واعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات، نتيجة الانتخابات فى محافظة الفيوم فوز كل من طه عبد التواب ، حمادة محمد سليمان، وحمد محمود حمد عبد القادر.

وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر للهيئة الوطنية للإنتخابات، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة للدوائر ال27 التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا فى المرحلة الأولي لإنتخابات مجلس النواب، أنه لم تتسم هذه الإنتخابات بأنها الأطول فقط، بل كانت الأكثر زخما وحظيت بأكثر قدر من الاهتمام ومتابعة الرأي العام.

وأضاف: “ لقد كان من الصعب أن تخرج هذه الإنتخابات بهذا الشكل الديموقراطي مكتمل الأركان لولا وجود شعب واعي ورئيس يؤمن بالديموقراطية و يحميها وهيئات قضائية ينادوا للحق والعدالة ومؤسسات دولة قوية ألتزمت بالحياد التام وهيئة وطنية تعمل باستقلال تصون أصوات الناخبين”.



وتابع: “تصدينا لتجاوزات وممارسات خاطئة رأينا أنها قد تؤثر على سلامة الانتخابات .. وشاهدنا وتابع العالم كله كيف يمارس المصريون الرقابة بمنتهي التحضر”.







