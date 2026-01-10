نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مساء اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، خلال مؤتمرها بمقر الهيئة آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

وأعلن القاضي حازم بدوي فوز أحمد محمد علي محمد جبيلي بالدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر بالجيزة

فوز محمد سلطان ووسيم كمال بالدائرة التاسعة بقسم الأهرام بالجيزة

فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة

فوز حسام الدين المندوه توفيق بالدائرة السادسة بولاق الدكرور بالجيزة

فوز أبو بكر علي أبو بكر غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة