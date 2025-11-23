تامر أمين: يخربيت القرش اللي يلهيني عن تربية الأبناء.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة أطفال مدرسة سيدز، مندهشا من عدم الحديث عن أولياء الأمور، وسبب سكوتهم وعدم قلقهم على أبنائهم.

وقال تامر أمين، في برنامج "أخر النهار" على قناة "النهار": أنهي أب وأم مش بيسألوا أبنائهم ولا يتكلموا معاهم بعد الرجوع من المدرسة "أصلحوا بيوتكم قبل لقمة العيش".

وتابع: يخربيت القرش اللي يخليني مسحول في الشوارع وسايبين تربية الأبناء، أنا مش مصدق إن ابني ولا بنتي يبقى عندهم مصيبة ومستمرة بالشكل ده وأنا لا أعرف حاجة، واللي عرف ومبلغش فده مصيبته أعظم.

وأوضح أن اللي هرب بأولاده بدون بلاغ فهو آثم لأنه ساب باقي الأطفال في المدرسة في هذا الوضع.