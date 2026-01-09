تعليق رحلات مصر للطيران إلى أسوان وأبوسمبل .. اعرف السبب

أعلنت شركة مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطاري أسوان وأبو سمبل لحين تحسن الأحوال الجوية، حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وضمان أمن وسلامة الركاب وذلك في ضوء ما تشهده مدينتا أسوان وأبو سمبل من سوء للأحوال الجوية، وما يصاحب ذلك من انخفاض في مستوى الرؤية ، بما يؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وأكدت مصر للطيران ، الناقل الوطني المصري ، أن هذا الإجراء يأتي نتيجة ظروف قهرية طارئة، حيث تأتي السلامة الجوية دائمًا في مقدمة أولوياتها في جميع العمليات التشغيلية.

وأوضحت مصر للطيران أن مركز العمليات المتكامل (IOCC) يواصل متابعة تطورات الموقف التشغيلي على مدار الساعة، بالتنسيق المستمر مع محطة أسوان وأبو سمبل وكافة الجهات المعنية،لحين عوده التشغيل إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن.

وتناشد الشركة عملاءها متابعة رحلاتهم من خلال القنوات الرسمية للشركة، بما في ذلك مكاتب البيع، ومركز خدمة العملاء، والموقع الإلكتروني، للاطلاع على أي تحديثات أولًا بأول.

وفي حال وجود أي استفسارات، يمكن للسادة عملاء مصر للطيران التواصل من خلال:

مركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو البريد الإلكتروني [email protected]

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

أو الوكيل السياحي.