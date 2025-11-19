قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شاهد| الإعلامي تامر أمين يزور مدرسته بالدقي ويستعيد ذكرياته التعليمية

الإعلامي تامر أمين يزور مدرسته بالدقي
الإعلامي تامر أمين يزور مدرسته بالدقي
ياسمين بدوي

زار اليوم الإعلامي تامر أمين مدرسته بالدقي التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة ، ليستعيد ذكريات دراسته في هذه المدرسة التي تعلم فيها في طفولته.

وعبرت إدارة المدرسة عن سعادتها بزيارة الإعلامي تامر أمين قائلين : كان شرفًا عظيمًا أن يزورنا خريجنا المتميز .

وقد حرصت إدارة المدرسة على تكريم الاعلامي تامر أمين ، كما حرص الاعلامي خلال زيارته على لقاء طلاب المدرسة والتحاور معهم عن ذكرياته وإلتقات الصور التذكارية معهم

وعلى جانب آخر ، التقى اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمقر الجهاز لبحث مستجدات أوجه التعاون المشترك في تطوير منظومة التعليم الفني على وجه الخصوص المدارس الثانوية الزراعية والمهنية.

وخلال اللقاء، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، رؤية الوزارة لتحديث التعليم الفني والارتقاء ببرامجه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيقات العملية التي يمكن أن تتيح للطلاب خبرات ميدانية حقيقية داخل مشروعات زراعية وصناعية ذات طابع استراتيجي، مما يمثل فرصة لبناء شراكات تسهم في تطوير المدارس الفنية الزراعية والمهنية، وتمكين الطلاب من التدريب داخل بيئات إنتاجية متطورة.

من جانبه، أكد الدكتور الغنام، أن الجهاز يضع ملف التعليم الفني في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن إعداد كوادر فنية مؤهلة يعد ركيزة لضمان استدامة مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على فتح مسارات جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية بما يدعم تطوير المناهج العملية ورفع كفاءة التدريب داخل مواقع الإنتاج التابعة للجهاز.

كما تناول اللقاء بحث آليات تنفيذ برامج مشتركة تستهدف دمج الطلاب في منظومة العمل الحقيقي، وإشراكهم في مشروعات الجهاز وفقًا لاحتياجات التخصصات الفنية، إلى جانب دراسة إقامة مراكز تدريب حديثة داخل نطاق مشروعات مستقبل مصر لتعزيز القدرات الفنية للشباب

مدارس مدارس لاروز الإعلامي تامر أمين تامر أمين

