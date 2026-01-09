حسام موافي: انتقال الجلطات إلى الرئة من أخطر المضاعفات.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تشخيص آلام شديدة في منطقة الفخذ لدى الفتاة الصغيرة على أنها عرق نسا أمر غير دقيق في أغلب الحالات.

وأضاف حسام موافي، برنامج "رب زدني علما" أن ظهور جلطة في أوردة الحوض بهذا العمر يستوجب البحث عن أسباب مرضية أعمق وعدم الاكتفاء بالعلاج التقليدي.

وأشار الدكتور حسام موافي، إلى أن عرق النسا نادر جدًا في هذا سن الصغر، إلا إذا كان هناك حادث أو إصابة مباشرة، مشيدًا بالطبيب الذي اكتشف وجود جلطة في أوردة الحوض، واصفًا التشخيص بالدقيق والمهم.

وذكر حسام موافي، أن جلطات الحوض في سن صغيرة قد ترتبط بأمراض جهازية أو شبه مناعية نادرة، مؤكدًا أن أشعة الدوبلكس قد لا تكشفها دائمًا، ما يستلزم فحوصات وتحاليل متخصصة.

وحذر من أخطر مضاعفات الجلطات، وهي انتقالها إلى الرئة وحدوث انسداد رئوي قد يهدد الحياة.

وأضاف أن العلاج غالبًا يعتمد على مسيلات الدم، وفي بعض الحالات المتكررة قد يلزم تركيب فلتر في الوريد الأجوف السفلي؛ لمنع انتقال الجلطة إلى القلب والرئتين، مع ضرورة الالتزام بالخطة العلاجية والمتابعة الدقيقة.