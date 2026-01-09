حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الموبايل إدمان مثل المخدرات يحتاج صاحبه إلى علاج والعلاج لابد من إرادة.

وأضاف حسام موافي، في برنامج رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن الموبايل مغري جدا منوها أن الموبايل غير حياتنا ورغم ذلك له مميزات وله عيوب.

وأشار إلى أن العيب الكبير أوي للموبايل هو تضييع الشخص في الدنيا والآخرة، فمن الممكن أن تجد شخص يصلي ويصوم ويحج وفي النهاية مصيره جهنم وفقا لما ورد عن رسول الله الذي يقول فيه "كبر مقتا على امرئ أن يتحدث بكل ما سمع".

وتابع: في الاجتماعات العائلية أطلب من الأقارب أن يتركوا الموبايل خارج مكان لقائنا، منوها أن هناك عادة سيئة جدا ويحاسب عليها الله حساب عسير وهو تسجيل اللقاء والاجتماعات بدون علم المتحدثين.

وأكد أن الموبايل كارثة يجب تركه فورا وخاصة للطلاب وقت الدراسة والامتحانات.