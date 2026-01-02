حسام موافي يوضح أسباب تكسير خلايا الدم الحمراء عند الأطفال.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب تكسير خلايا الدم الحمراء عند الأطفال، موضحًا أن هذه الظاهرة قد تكون خلقية أو مكتسبة، وتتطلب تقييمًا طبيًا دقيقًا قبل اتخاذ أي علاج.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأطفال الذين يعانون من تكسير كريات الدم الحمراء قد يظهر لديهم نزيف دموي متكرر أو فقر دم متقطع، وهو مرتبط بعمر الخلايا الحمراء الطبيعي الذي يصل إلى 120 يومًا، وفي بعض الحالات، قد تعيش الخلايا فترة أقصر تصل إلى 30–50 يومًا، ما يسبب الأنيميا أو فقر الدم.

وأوضح موافي أن تكسير الخلايا الحمراء يعني انخفاض عمر الخلية عن الطبيعي، سواء بسبب عوامل وراثية من الأب أو الأم، أو نتيجة أمراض مكتسبة تؤثر على إنتاج أو استقرار خلايا الدم، كما أن التكسير قد يكون بسيطًا أو شديدًا، لكنه غالبًا يتطلب متابعة طبية مستمرة لتجنب المضاعفات.

وأوضح أن علاج تكسير خلايا الدم الحمراء يركز على التعويض بالدم عند الحاجة، خاصة في الحالات الشديدة، مشيرًا إلى أن بنوك الدم الحديثة توفر خيارات متقدمة مثل خلايا الدم الحمراء فقط بدون الصفائح أو كريات الدم البيضاء في حالات معينة.

وشدد على ضرورة عرض الطفل على طبيب متخصص بالغدد أو الدم عند ملاحظة أي أعراض متكررة، وعدم الاعتماد على وصفات عامة أو علاجات غير محددة، مؤكدًا أن التشخيص السليم والمتابعة المنتظمة هما الطريق الأمثل لإدارة حالة التكسير لدى الأطفال.