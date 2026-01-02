حسام موافي: النهجان أحد أعراض هبوط الجهة اليسرى من القلب

استعرض الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب هبوط جهة القلب اليسرى، وأسباب الذبحة الصدرية، موضحًا الفروق بين أنواع الهبوط القلبي، وأعراض كل منها.

وأوضح موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تركيب الدعامات يُستخدم في حالات ضيق الشريان التاجي، حيث تعمل على توسيع الشريان بما يسمح بعودة تدفق الأكسجين إلى عضلة القلب بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن هبوط الجهة اليمنى للقلب تظهر أعراضه في صورة انتفاخ وقيء، بينما يُعد النهجان من الأعراض الأساسية لهبوط الجهة اليسرى للقلب.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن نسبة السكر في الدم، إلى جانب التشخيص الدقيق لنوع الهبوط القلبي، يمثلان عاملين رئيسيين في تحديد الحالة الصحية للمريض، ووضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة على حدة.