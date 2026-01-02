حسام موافي: الزوجة آية من آيات ربنا عشان بتعيش مع زوجها سنين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الله تعالى وضع في سورة الروم سبع معجزات متتالية.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن الله تعالى قال "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وشرح حسام موافي، الآية الكريمة، منوها أن معنى كلمة آية أي معجزة، قائلا: احنا بنروح نحج 15 يوم نرجع نصنا مش طايق بعض عشان سلوكيات كل شخص في الغرفة".

وتابع: الزوجة آية من آيات ربنا، صعب جدا إنسان يتحمل طباع إنسان، واحد يعيش مع واحدة 30 سنة بدون خلاف فهي معجزة.

وأكد أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة في الحدود المعروفة، حتى لا يحدث خلاف بين الزوجين، كما أن رحمة الزوجة أوجب على الزوج.