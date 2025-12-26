حسام موافي يحدد أسباب السدة الرئوية وطرق الوقاية.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن خطورة السدة الرئوية، موضحًا أن هذه الحالة تتسبب في احتباس الهواء داخل الرئة، وتؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة قد تتفاقم إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

وأكد حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن السد الرئوي يحدث عندما يُحتبس الهواء داخل الرئة ولا يُفرَغ بالكامل، مشيرًا إلى أن خروج الهواء يحتاج إلى عمل عضلي متواصل، وعند اختلال هذه الوظيفة، يبقى الهواء محبوسًا مما يفاقم الضرر خاصة عند المصابين بأمراض مزمنة مثل الانفزيمة الرئوية.

وأشار موافي إلى أهمية التدخل الطبي في الحالات الحرجة، مشددًا على ضرورة أن يتم أي علاج تحت إشراف مختصين، مع وجود متطوعين لدعم العملية، لتجنب أي مضاعفات.

وشدد على أن الإقلاع عن التدخين هو الحل الأهم للوقاية من السد الرئوي والمشكلات الصحية الأخرى، مؤكدًا أن الإرادة هي العامل الأساسي لإنهاء عادة التدخين، سواء كانت سيجارة أو شيشة، مشيرًا إلى أن كل حجر شيشة يعادل 80 سيجارة، ما يجعل التدخين بمختلف أشكاله خطرًا على الصحة بشكل كبير.

وتابع: أول واحد إن شاء الله هيكون اللي اخترع السجائر، دا عمل مصيبة كبيرة في البشرية، ورق السيجار يسبب السرطان.

وشدد موافي على أن الصحة هي أثمن ما يملكه الإنسان، داعيًا المواطنين إلى الاهتمام بها والابتعاد عن العادات المضرة، كما الوقاية خير من العلاج، وأن مجرد التوقف عن التدخين يمثل خطوة حاسمة نحو حياة أفضل وأكثر صحة، مشيرًا إلى أن التوعية والالتزام بالإرشادات الطبية يمكن أن تنقذ حياة الكثيرين.