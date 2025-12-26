أنا محترم غصب عنك.. حسام موافي يحكي موقفا مؤثرا مع صديق له

حكى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، موقفا مؤثرا وإنسانيا، مع أحد أصدقائه من الأطباء الذي كان يجاوره في عيادته.

وقال حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد": “ليا زميل عزيز جدا -رحمة الله عليه- ما أبتديش عيادتي إلا أما أكلمه، وهو كذلك، فعرفت إنه اتأخر على عيادته ومجاش؛ فكلمته أكتر من مرة وما ردِّش”.

وأضاف حسام موافي: "واصلت الاتصال بهذا الصديق، ولما رد عليا؛ قولتله بهزار: “في دكتور محترم يتأخر عن عيادته؟؛ فرد عليا بعصبية وقالي: أنا محترم غصب عنك إزاي تقول كده؟”.

وأكمل حسام موافي: “روحت سايب العيادة ورايح له، وقولتله أنت مصدَّع؟، قال لي أنا عندي صداع بقالي 10 أيام مش متحمله، فخدته من العيادة وروحت معاه المستشفى عملت رنين على المخ؛ طلع ورم في الفص الأمامي من المخ، واكتشفنا هذا المرض بتغيرات نفسية، ثم سافر إنجلترا وأجرى عملية، توفي بعدها بـ 10 أيام”.