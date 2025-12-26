حسام موافي: كثير من الأمراض العضوية تظهر بطريقة نفسية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الأمراض العضوية تظهر بطريقة نفسية، فالكبد والكلى تكون مصحوبة بتغيرات نفسية.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن كثير من الحالات نشخص مريض بأنه مريض نفسي ونكتشف الخطأ بعد ذلك بأنه مريض عضوي مثل مرضى الكبد أو مرضى الكلى.

وأشار إلى أن هناك مشاكل عائلية لاحظناها بسبب هذا الأمر، فأحد مرضى الكبد صاحب الثمانين عاما من عمره، شك في زوجته صاحبة السبعين عاما، وبعد الفحص الطبي اكتشفنا أنه مريض كبد، وتم العلاج ولم نخبره بما كان يقول قبل الشفاء، وعاد إلى طبيعته مرة أخرى.

وذكر حسام موافي، أن كثير من الأمراض العضوية تظهر بطريقة نفسية، منوها أن الفص الأمامي من المخ هو المسئول عن الحالة النفسية.