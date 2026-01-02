حسام موافي يوضح سبب الدوخة بعد تناول الحلويات عند الأطفال.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب شعور الأطفال بالدوخة أو الإرهاق بعد تناول السكريات والحلويات، مؤكدًا أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بوظيفة الإنسولين في الجسم.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الطفل عند تناول السكريات، يقوم جسمه بإفراز الإنسولين لنقل السكر من الدم إلى الخلايا ليستفيد منه الجسم، وفي بعض الحالات النادرة، قد يعمل الإنسولين بشكل مفرط أو يختل تنظيمه، ما يؤدي إلى انخفاض سريع في سكر الدم، مسبّبًا الدوخة، الرعشة، والجوع الشديد.

وأوضح موافي أن الجسم في هذه الحالة يحاول إدخال السكر بسرعة كبيرة داخل الخلايا، لكن إذا زاد إفراز الإنسولين عن الحد الطبيعي، ينخفض السكر في الدم بسرعة، فتظهر أعراض مثل الدوخة والتعرق والخمول. وأضاف أن هذه الحالة ليست شائعة جدًا لكنها معروفة طبياً، ويمكن تشخيصها بسهولة عن طريق طبيب مختص بالغدد أو السكري.

شدد موافي على ضرورة عرض الطفل على طبيب متخصص لتقييم حالته وإجراء الفحوصات اللازمة، مشيراً إلى أن المشكلة قابلة للحل بسهولة إذا تم التعامل معها بالشكل الصحيح. كما نصح بتجنب الإفراط في السكريات حتى يتم ضبط وظيفة الإنسولين في الجسم.

