الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شكوك حول مصير كأس الأمم الإفريقية للسيدات بالمغرب قبل انطلاقها بأسبوعين

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
مجدي سلامة

أثارت الشكوك حول رغبة المغرب في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي لم يتبق عليها سوى أقل من أسبوعين، تساؤلات لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول إمكانية توضيح الأمر خلال الأيام القادمة.

وقال لوكسولو سبتمبر، رئيس قسم الاتصالات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر منصة التواصل الاجتماعي X يوم الأربعاء: "لقد جرت مناقشات عديدة على مدى أسابيع. ويحظى هذا الموضوع باهتمام عاجل وعلى أعلى المستويات".

ومن المقرر أن يستضيف المغرب البطولة للمرة الثالثة على التوالي في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل، إلا أن التقارير التي تشير إلى احتمال انسحاب البلاد ما زالت تتردد، على الرغم من تصريح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، في 13 فبراير، بأن النسخة السادسة عشرة من البطولة ستقام في المملكة كما هو مخطط لها.

وقال موتسيبي حينها: "ما زلنا ملتزمين بالاتفاق مع المغرب"، مستبعداً تغيير المواعيد لأن البطولة تُعدّ أيضاً إحدى تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

عرضت جنوب أفريقيا سابقًا استضافة البطولة.

يوم الأربعاء، انتقد وزير الرياضة الجنوب أفريقي، غايتون ماكنزي، المغرب بشدة لتركه مصير البطولة معلقًا قبل 13 يومًا من موعد انطلاقها.

وقال ماكنزي: "إذا كان المغرب مستعدًا لاستضافة كأس العالم للسيدات نظرًا لنجاحه الباهر في كأس الأمم الأفريقية، فعليه أن يفعل ذلك. أما إذا لم يكن مستعدًا، فنقول له: لسنا دولة بلا ملاعب، ولسنا دولة ذات بنية تحتية ضعيفة، لن نسمح أبدًا بأن نكون رهينة لدول أقل منا، لن نسمح بمعاملة النساء بهذه الطريقة".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وسّع البطولة لتشمل 16 فريقًا في قرار مفاجئ في نوفمبر.

ونيجيريا هي حاملة اللقب بعد فوزها على المغرب 3-2 في المباراة النهائية العام الماضي.

كما خسر المغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية للرجال أمام السنغال في يناير.

وتُعدّ المملكة الطموحة أيضًا إحدى الدول المضيفة لكأس العالم للرجال عام 2030.

كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية للسيدات الاتحاد الأفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

