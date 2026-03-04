موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى في اطار منافسات الجوله 21 من بطولة الدورى المصري علي استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى يوم الجمعة المقبل في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في الجولة 21 من بطولة الدورى علي استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر قناة أون سبورت بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز امام بيراميدز بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المجيد.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 40 نقطة ،بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.



