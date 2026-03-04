تدريبات بدنية للمستبعدين والبدلاء بنادي الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم، الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران، خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.



