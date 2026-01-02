حسام موافي: علاج السكر بالنظام الغذائي .. والانفعال يزيد المرض

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الذي يعتقد أن علاج السكر أدوية يستحق الضرب.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن علاج السكر نظام حياة ونظام غذائي وممارسة الرياضة وتقليل الانفعال ثم تلقي العلاج الدوائي.

وتابع: الدواء جاء في المرحلة الأخيرة، والانفعال لمريض السكر كأنه تناول صنية كنافة، منوها أن نظام الغذاء هو أفضل علاج لمرض السكر.

وأشار إلى أن أهم شئ في علاج السكر هو نظام الأكل، فإذا لم يلتزم بهذا النظام لن يتماثل للشفاء حتى لو تناول جرعة دوائية.

وأكد أن الانفعال أكبر عدو لمريض السكر، وتجنب الانفعال يكون بالتقرب إلى الله، وهذا نتيجة دراسات أجريناها على كل المرضي.

