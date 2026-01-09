حسام موافي: إحدى الدول الآسيوية قررت إلغاء الموبايل.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الإنسان أولى بالوقت الذي يشغله الموبايل بخلاف السيئات التي يجلبها الموبايل لصاحبه.

وأضاف موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أنه لا يستخدم الموبايل إلا للضرورة القصوى ويبتعد تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: الموبايل جهاز قد يوصلك إلى جهنم لأنه يجعلك تتكلم بما لا تعلم، لقوله تعالى "والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم".

وأشار إلى أن إحدى الدول الآسيوية اتخذت قرارا بإلغاء الموبايل بسبب عدم فائدته للمجتمع والناس.

وأوضح أن الموبايل يضيع الوقت وليس له فائدة بدليل أن إحدى الدول الآسيوية ستلغيه وياريت احنا كمان نعمل كده، حتى نرى تغيرا في مستقبل أبنائنا.