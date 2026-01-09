كشفت التفاصيل.. نسرين ظواهرة: شيرين قللت من احترام رامي عياش

بعد الهجوم الذي تعرض له الفنان رامي عياش عقب تصريحاته الأخيرة حول ما حدث بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب في أثناء التصوير في برنامج "شيري ستوديو" ووصف الأمر بندمه على هذا اللقاء؛ كشفت الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة حقيقة الأمر كشاهد عيان لما حدث.

ونشرت فيديو على صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام " صرحت فيه بما حدث، وكشفت تصرفات شيرين أثناء تسجيل البرنامج، وكيف أنها لم تحترم الضيوف، حتى أن أحد النجوم اضطر للانسحاب وترك البرنامج بعد انتظاره لفترة طويلة.

رامي عياش ومقابلة شيرين عبد الوهاب

بعد مرور ما يقرب من 8 سنوات على عرض برنامج شيري ستديو، والذي استضافت فيه شيرين عبد الوهاب النجم اللبناني رامي عياش، خرج الأخير عن صمته ليكشف عن استيائه الشديد من تلك المقابلة.

وقال رامي عياش في تصريحات تليفزيونية: اعتقد أن أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب في البرنامج، ولو فيه شيء أحب أن أحذفه من حياتي؛ هتكون تلك المقابلة.

وتابع رامي عياش: مش كل حد بيغني يعطوه برنامج، أي برنامج لازم يكون فيه حوار وتقدير، ومع شيرين لم يتواجد أي شيء، وغنينا من ورا قلبنا، أعتقد إنها كانت تجربة سيئة جدا، ولكن أتمنى لها الشفاء وأن تعود إلى جمهورها؛ لأنها صوت حلو، ولكن ندمان على تلك المقابلة، وفضلت لآخر لحظة متحكم في مشاعري لأن المخرج والمنتجين أصدقائي.

ألبوم رامي عياش

من جهة أخرى، أجرى المطرب رامي عياش، مقابلة خاصة مع منصة "بيلبورد عربية" وأعلن خلالها عن مفاجآت كثيرة لجمهوره فى مصر والوطن العربى، من بينها أنه أوشك على الانتهاء من ألبومه الغنائى الجديد، الذي سيتم طرحه في موسم الصيف الحالي.

ويقدم رامي من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات، ويشارك فيها بكلماته وألحانه، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في مصر ولبنان.