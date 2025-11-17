قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص
مصر تتعادل مع كاب فيردي بهدف مرموش في الدقيقة 57 ببطولة العين الدولية
أحمد حسن يكشف تطورات إصابة تريزيجيه لاعب الأهلي
شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية تعزيز التعاون
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر

تامر أمين
تامر أمين
هاني حسين

علق الإعلامي تامر امين على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى.

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة “النهار”،: "نحن أمام تطور من أهم محطات الديمقراطية في حياة الجمهورية الجديدة في مصر".

وأضاف تامر أمين: "الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي في مصر وشكل الحياة الانتخابية في مصر".

واستطرد تامر أمين: "الرئيس السيسي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بتحري الدقة وفحص أي شكاوى أو تظلمات خاصة بسير العلمية الانتخابية الخاصة بانتخابات النواب".

وواصل تامر أمين: "الرئيس السيسي هو رأس السلطة التنفيذية، وطالب بعدم وجود تزوير أو توجيه لإرادة الناخبين في انتخابات النواب، وأكد أن الفصل في هذا الأمر بيد الهيئة الوطنية للانتخابات".

تامر أمين مصر الرئيس السيسي الانتخابات انتخابات النواب

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

حزب حماة الوطن

حماة الوطن: الانتخابات تدار وفق منظومة مؤسسية على مستوى عالٍ من الشفافية

النائب تيسير مطر

تيسير مطر: الرئيس السيسي وجّه رسالة للمصريين تؤكد أنه يشعر بهم

الفاشر السودانية

الأزمة السودانية.. الأوضاع في مناطق النزاع بالسودان مأساوية و9.9 مليون نازح.. تفاصيل

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

