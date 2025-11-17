تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر

علق الإعلامي تامر امين على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى.

وقال تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة “النهار”،: "نحن أمام تطور من أهم محطات الديمقراطية في حياة الجمهورية الجديدة في مصر".

وأضاف تامر أمين: "الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي في مصر وشكل الحياة الانتخابية في مصر".

واستطرد تامر أمين: "الرئيس السيسي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بتحري الدقة وفحص أي شكاوى أو تظلمات خاصة بسير العلمية الانتخابية الخاصة بانتخابات النواب".

وواصل تامر أمين: "الرئيس السيسي هو رأس السلطة التنفيذية، وطالب بعدم وجود تزوير أو توجيه لإرادة الناخبين في انتخابات النواب، وأكد أن الفصل في هذا الأمر بيد الهيئة الوطنية للانتخابات".