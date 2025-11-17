تيسير مطر: الرئيس السيسي وجّه رسالة للمصريين تؤكد أنه يشعر بهم

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعث رسالة مهمة جدا للمصريين تؤكد أنه يشعر بهم وبكل ما يدور في أذهانهم وفي نفس الوقت يعلم ما يدور على أرض الواقع.

وأضاف تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "TEN" أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثلج صدور كل المصريين سواء مرشحين أو أنصارهم أو أحزاب، وكلنا سعداء بهذا البيان وهذا ما ننتظره دائما منه.

وتابع: الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية خلال شهر ينحاز إلى المواطن المصري وحقوق الإنسان والديمقراطية، بعد أعاد النظر في قانون الإجراءات الجنائية واليوم يؤكد أن رأي الناخب لا يمكن أن يستبعد.