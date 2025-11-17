حزب الجيل: توجيه الرئيس السيسي بشأن الانتخابات يبعث الأمل في نفوس المرشحين

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التوجيه الصريح الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التدقيق الكامل في فحص الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية يُعد توجيهاً غير مسبوق.

وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه عاش أكثر من 50 عاماً مع الانتخابات البرلمانية، ولم يشهد مثل هذا النوع من التوجيه الذي يعكس متابعة دقيقة من الرئيس للرأي العام وما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي وبيانات الأحزاب السياسية.

وأضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار عبر قناة "منتصف النهار"، أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت يعيد الأمل إلى نفوس المرشحين والأحزاب الجادة الساعية إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن هذه التوجيهات تؤكد أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وكذلك من جميع المرشحين الذين هم أبناء هذه الدولة.

وذكر، أن الرئيس السيسي أكد من خلال هذه الرسالة أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأن البرلمان المقبل، بنظاميه في المرحلة الأولى والثانية، سيكون معبّراً عن رأي الناخب المصري.

وشدد على أن القانون يضمن حصول المرشحين ومندوبيهم على محاضر الفرز من اللجان الفرعية والعامة بكل دقة، وهو ما أوضحه الرئيس في المنشور الذي نشره اليوم على صفحته الرسمية على فيسبوك.

