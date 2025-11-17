حزب الريادة: رسائل الرئيس حاسمة ولن يكون هناك مجال لخرق القانون أو التأثير على إرادة الناخبين

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل مرحلة فارقة في مسار ترسيخ النزاهة والشفافية داخل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تُظهر اليوم إرادة واضحة لحماية صوت المواطن وإحكام ضوابط العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير.

وقال حسنين إن إصرار القيادة السياسية على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات ثابتة نحو بناء تجربة سياسية متطورة تقوم على تكافؤ الفرص واحترام القانون، بما يعزز ثقة الشارع في المؤسسات ويضمن بيئة سياسية صحية تتنافس فيها البرامج والرؤى لا النفوذ والضغوط.

وأضاف رئيس حزب الريادة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصبحت اليوم حجر الزاوية لضمان النزاهة، لما تتمتع به من استقلالية كاملة وصلاحيات واسعة تُمكّنها من إدارة المشهد الانتخابي من بدايته حتى إعلان نتائجه النهائية.

وأشار إلى أن الرسالة التي حملتها كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو ممارسات تُشكّك في مصداقية العملية الانتخابية.

وأوضح حسنين أن توقيت توجيهات الرئيس يحمل دلالات مهمة، إذ يمنح دفعة قوية لكل القوى السياسية للاستعداد للمرحلة المقبلة بمسؤولية وجدية، عبر تقديم برامج واقعية وجيل من الكفاءات القادرة على تمثيل المواطنين بوعي وفهم لطبيعة التحديات الوطنية، وشدّد على أن «الانتخابات ليست مجرد منافسة سياسية، وإنما اختبار حقيقي لمدى قدرة الأحزاب على العمل المؤسسي والانضباط واحترام إرادة الناخبين».

وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن الدولة تعمل بوضوح على تعزيز المشاركة السياسية وضبط قواعد الدعاية ومنع أي ممارسات قد تُخل بتكافؤ الفرص، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا كاملًا من الأحزاب والمرشحين بقواعد المنافسة النظيفة، بما يليق بحجم التحديات التي تقف أمام الوطن.

واختتم حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق لبناء منظومة انتخابية قوية وحديثة تحمي إرادة المواطنين وتفتح الباب أمام تجربة ديمقراطية أكثر نضجًا، داعيًا القوى السياسية كافة إلى اغتنام هذه اللحظة الفارقة والعمل على تقديم نموذج وطني مشرف يعكس طموحات المصريين وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وانفتاحًا سياسيًا.