الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ماذا يتمنى أولياء الأمور تحقيقه في التعليم خلال 2026 ؟

طلاب المدارس
طلاب المدارس
ياسمين بدوي

رصدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إنه مع بداية عام 2026، أمنيات أولياء الأمور وتطلعاتهم في التعليم في العام الجديد

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها، إلى أن أولياء الأمور أكدوا على أنهم يتمنون في العام الجديد توفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب، مع الاهتمام بالجوانب النفسية، وتقدير دور المعلم، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الطلاب واستقرارهم الدراسي.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أولياء الأمور أكدوا أيضاً انهم يتمنوا في العام الجديد تعليماً يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ويخفف الضغوط النفسية عنهم وعن أسرهم، مع التركيز على الفهم الحقيقي بدلًا من الحفظ، وتحسين أساليب التقييم والامتحانات.

وشهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور تفاعلًا واسعًا من أولياء الأمور، عبّروا خلاله عن أمنياتهم وتطلعاتهم للعام الجديد في ملف التعليم، حيث جاء احد  التعليقات كالتالي:
«نفسنا ربنا يوفق كل طالب تعب واجتهد، ويراضي كل أم بتدعي لابنها حتى لو مقصّر، ويجبر بخاطر كل أم، وما يحزنهاش على ولادها».

كما طالبت تعليقات أخرى بضرورة تخفيف المناهج، خاصة للأطفال، ووضع خطة تعليمية طويلة المدى يكون لها أثر واضح ومستمر، بعيدًا عن تغيير السياسات مع كل وزير جديد، مع التأكيد على الاهتمام بالمعلم وعودة هيبته داخل المدارس، وأن تتعامل المدارس مع الطلاب باعتبارها البيت الثاني لهم، بما يوفّر بيئة تعليمية آمنة ومريحة.

وفي سياق متصل، شدد أولياء الأمور على أن طلاب التعليم التكنولوجي لا يقلّون عن غيرهم من الطلاب من حيث الجهد والالتزام، بل اختاروا مسارًا أكثر اعتمادًا على التطبيق والعمل، مطالبين بفتح مسارات واضحة وعادلة للتعليم الجامعي أمامهم، تتناسب مع تخصصاتهم ومناهجهم، وأن يكونوا ضمن أولويات صُنّاع القرار.

كما طالب عدد من أولياء الأمور بعودة امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، بحيث يذاكر الطالب ويدخل الامتحان وهو مطمئن، مع التأكيد على أهمية عودة الدور الحقيقي للتعليم داخل المدارس.

وأشار آخرون إلى ضرورة تنظيم أعداد الجامعات الخاصة، والتأكيد على أن تكون الجامعات الحكومية المصرية للمصريين، مع مراجعة مناهج التعليم الجامعي التي تعتمد على الحفظ والحشو، واستبدالها بمناهج تواكب العصر وتعتمد على الفهم والمهارات، في ظل سهولة الوصول إلى المعلومة.

اتحاد أمهات مصر أمهات مصر أولياء الأمور 2026

