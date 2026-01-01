قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد

محمد يحيي

انخفض سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2026 وذلك في أول تداولات العام الجديد داخل محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يتراجع

وصل معدل انخفاض الجنيه الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري بمقدار 1800 جنيه علي الأقل داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو 46.48 ألف جنيه للبيع و 46.72 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب مساء اليوم

وارتفع سعر الذهب مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات خلال الساعات القلائل الماضية مقارنة بما كان عليه في مستهل التداولات المسائية.

تذبذب الذهب

وهوى سعر الذهب مساء اليوم بقيمة وصلت 200 جنيه على الأقل مقارنة بما كان عليه في مطلع تداولات الأسبوع الجاري، ليصل مجمل ما فقده المعدن الأصفر على مدار الأسابيع الماضية بقيمة تبلغ 850 جنيها في المتوسط.

اسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له قبل قليل نحو 5810 جنيهات.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 6640 جنيها للبيع و 6674 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5810 جنيهات للبيع و 5840 جنيها للشراء.

1000 جنيه| عاصفة تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 مفاجأة

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4980 جنيها للبيع و 5005 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3873 جنيها للبيع و 3893 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4310 دولارات للبيع و 4311 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.48 ألف جنيه للبيع و 46.72 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

الذهب في السوق المحلي  

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم  حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء التعاملات في بداية اليوم، واستمرار حالة الترقب بين المتعاملين في السوق، سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين.

وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بثبات نسبي في حركة الذهب بالبورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بينما يلقى عيار 18 رواجًا ملحوظًا في المحافظات السياحية، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيًا.

وفي هذا السياق، أكد متعاملون في سوق الذهب أن حالة الاستقرار الحالية قد لا تستمر طويلًا، في ظل تأثر الأسعار المحلية بأي تحركات مفاجئة في سعر الأونصة عالميًا أو تغيرات في سعر الصرف، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة السوق عن قرب قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق، مع اختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى بحسب نوع المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

