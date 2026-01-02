قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات

محمود نوفل


ذكر ‌‏مستشار في الرئاسة اليمنية أن "درع الوطن" ستلم منذ قليل النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بالخشعة.

كشفت مصادر يمنية عن وجود أنباء عن فرار قائد اللواء الخامس مختار النوبي من معسكر اللواء 37  بجانب هروب "أبو علي الحضرمي" قائد قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي إلى خارج اليمن.


وفي وقت لاحق ؛ أعلن قائد قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بلقب “أبو علي الحضرمي”، عن انتهاء مهام قواته في مدينة المكلا، موجهاً مسلحيه بتسريح أنفسهم والعودة إلى منازلهم بشكل فوري.

كما أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق "عملية استلام المعسكرات" لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم.

وقال محافظ حضرموت في تصريحات له : العملية موجهة حصرا للمعسكرات والمواقع العسكرية ولا تستهدف المدنيين أو المكونات السياسية.

وأضاف محافظ حضرموت: عملية استلام المعسكرات ليست إعلان حرب أو تصعيد بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.

وختم محافظ حضرموت: المحافظة لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى و ندعو مشايخ حضرموت وأعيانها ورجال القبائل للقيام بدورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الحساسة.

اليمن قوات درع الوطن محافظ حضرموت المجلس الانتقالي هروب علي الحضرمي

