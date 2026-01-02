مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي



كشفت مصادر يمنية عن وجود أنباء عن فرار قائد اللواء الخامس مختار النوبي من معسكر اللواء 37 بجانب هروب "أبو علي الحضرمي" قائد قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي إلى خارج اليمن.



وفي وقت لاحق ؛ أعلن قائد قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بلقب “أبو علي الحضرمي”، عن انتهاء مهام قواته في مدينة المكلا، موجهاً مسلحيه بتسريح أنفسهم والعودة إلى منازلهم بشكل فوري.

كما أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق "عملية استلام المعسكرات" لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم.

وقال محافظ حضرموت في تصريحات له : العملية موجهة حصرا للمعسكرات والمواقع العسكرية ولا تستهدف المدنيين أو المكونات السياسية.

وأضاف محافظ حضرموت: عملية استلام المعسكرات ليست إعلان حرب أو تصعيد بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.

وختم محافظ حضرموت: المحافظة لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى و ندعو مشايخ حضرموت وأعيانها ورجال القبائل للقيام بدورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الحساسة.

ومنذ قليل ؛ أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارا بتكليف محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة.

وبين القرار الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن محافظ حضرموت سالم الخنبشي سيكون له كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية بما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة.