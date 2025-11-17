نائبة: حرص الرئيس السيسي على نزاهة الانتخابات يعكس احترام الدولة لإرادة المصريين

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث والطعون التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، يعكس حرص الدولة الكامل على أن تكون العملية الانتخابية عادلة وشفافة وتعبر بصدق عن رغبات المواطنين.

وقالت سلامة، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة جميع الطعون والتحقق الكامل من الوقائع تؤكد أن كل القرارات المتعلقة بالانتخابات تُتخذ وفق القانون فقط، بعيدًا عن أي تفسيرات أو اجتهادات شخصية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الالتزام باتخاذ القرار المناسب، سواء بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا عند الضرورة، يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ويطمئنهم بأن الدولة تحرص على حماية إرادتهم الحقيقية.

وأشارت سلامة إلى أن مطالبة الرئيس بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن أي مخالفات في الدعاية الانتخابية تُعد خطوة مهمة لضمان منافسة عادلة، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على نتائج الانتخابات أو تقلل من مصداقيتها.

وتابعت: "بيان الرئيس يؤكد أن إرادة المواطن هي الأساس، وأن الالتزام بالقانون والشفافية هما الركيزة لأي انتخابات ناجحة. ونحن في حزب الجبهة الوطنية نؤكد دعمنا لكل ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويحافظ على نزاهتها."