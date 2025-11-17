قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
برلمان

نائبة: حرص الرئيس السيسي على نزاهة الانتخابات يعكس احترام الدولة لإرادة المصريين

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث والطعون التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، يعكس حرص الدولة الكامل على أن تكون العملية الانتخابية عادلة وشفافة وتعبر بصدق عن رغبات المواطنين.

وقالت سلامة، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة جميع الطعون والتحقق الكامل من الوقائع تؤكد أن كل القرارات المتعلقة بالانتخابات تُتخذ وفق القانون فقط، بعيدًا عن أي تفسيرات أو اجتهادات شخصية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الالتزام باتخاذ القرار المناسب، سواء بإعادة الانتخابات كليًا أو جزئيًا عند الضرورة، يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ويطمئنهم بأن الدولة تحرص على حماية إرادتهم الحقيقية.

وأشارت سلامة إلى أن مطالبة الرئيس بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن أي مخالفات في الدعاية الانتخابية تُعد خطوة مهمة لضمان منافسة عادلة، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على نتائج الانتخابات أو تقلل من مصداقيتها.

وتابعت: "بيان الرئيس يؤكد أن إرادة المواطن هي الأساس، وأن الالتزام بالقانون والشفافية هما الركيزة لأي انتخابات ناجحة. ونحن في حزب الجبهة الوطنية نؤكد دعمنا لكل ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويحافظ على نزاهتها."

