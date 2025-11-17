برلماني: تصريحات الرئيس السيسي تعيد التأكيد على أن إرادة الشعب فوق أي اعتبارات

أكد النائب حسام شاهين القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العملية الانتخابية مثّل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تقبل بأي تجاوز يمس نزاهة الاستحقاقات أو يعطل الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس حملت تأكيدًا صريحًا على أن صوت المواطن هو المرجعية الأولى والأخيرة لأي قرار انتخابي.



واعتبر شاهين أن هذا الموقف يعكس ثباتًا في منهج الدولة تجاه حماية المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ الشفافية الكاملة في كل المراحل.

وأضاف القيادي بحزب الجبهة أن الرئيس تحدث بوضوح حول استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات وصلاحياتها القانونية في فحص الطعون، وهو ما يعزز الثقة العامة ويغلق الباب أمام أي محاولة للتشكيك في مؤسسات الدولة أو في الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية. وأوضح أن التشديد على ضبط اللجان ومنع أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية يضع الجميع أمام مسؤوليات واضحة، ويؤسس لمرحلة انتخابية أكثر انضباطًا تضمن تكافؤ الفرص وتفتح المجال لمنافسة حقيقية قائمة على البرامج والقدرة على خدمة المواطنين.

واختتم شاهين تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل دعوة صريحة لكل القوى السياسية للعمل بجدية أكبر، واحترام قواعد الانتخابات، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين بعيدًا عن أي ممارسات لا تعبر عن جوهر العملية الديمقراطية.

وأكد القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن حزب الجبهة الوطنية ملتزم بدوره الوطني في دعم استحقاقات نزيهة تعبر بصدق عن إرادة الناخبين، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الواسعة باعتبارها حجر الأساس في بناء مستقبل سياسي قوي يعبر عن طموحات الشعب المصري.