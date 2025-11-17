حماة الوطن: الدولة ترسخ النزاهة وتحمي إرادة المصريين

أشاد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر اليوم بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن ما جاء في بيان الرئيس يعكس أعلى درجات المسؤولية الوطنية والالتزام الصارم بحماية إرادة الشعب المصري دون أي تهاون.

وقال صالح إن تأكيد الرئيس على ضرورة الفحص الدقيق لكل الأحداث والطعون، وإعلاء قيمة الأمانة والشفافية، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تسير وفق قواعد ديمقراطية راسخة لا تسمح بأي تجاوز أو مساس بحقوق الناخبين.

وأضاف أن إصرار السيد الرئيس على أن تُبنى القرارات على «ما يرضي الله» وعلى الحقيقة المجردة، يبرهن على أن القيادة السياسية تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وثمّن القيادي بحماة الوطن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بمنحها كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء بالإلغاء أو الإعادة أو تثبيت النتائج، بما يضمن أن تكون العملية الانتخابية نموذجًا يُحتذى في النزاهة والشفافية واحترام القانون.

وأشار صالح إلى أن حديث الرئيس يعكس احترامًا بالغًا لصوت المواطن، وإيمانًا راسخًا بأن إرادة الشعب هي حجر الأساس لأي عملية سياسية، وهو ما يعزز ثقة المصريين في دولتهم ومؤسساتهم، ويؤكد أن مصر ماضية بقوة نحو استكمال مسيرة التحول الديمقراطي.

واختتم محمد مجدي صالح بيانه مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يقف داعمًا للرئيس السيسي في كل ما يتخذه من خطوات لضمان انتخابات عادلة تعبر بحق عن الشعب المصري، وتؤكد أن مصر دولة قانون لا مجال فيها للمجاملة أو التهاون.