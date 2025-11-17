قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
برلمان

حماة الوطن: الدولة ترسخ النزاهة وتحمي إرادة المصريين

حماة الوطن
حماة الوطن

أشاد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر اليوم بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن ما جاء في بيان الرئيس يعكس أعلى درجات المسؤولية الوطنية والالتزام الصارم بحماية إرادة الشعب المصري دون أي تهاون.

وقال صالح إن تأكيد الرئيس على ضرورة الفحص الدقيق لكل الأحداث والطعون، وإعلاء قيمة الأمانة والشفافية، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تسير وفق قواعد ديمقراطية راسخة لا تسمح بأي تجاوز أو مساس بحقوق الناخبين.

وأضاف أن إصرار السيد الرئيس على أن تُبنى القرارات على «ما يرضي الله» وعلى الحقيقة المجردة، يبرهن على أن القيادة السياسية تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وثمّن القيادي بحماة الوطن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بمنحها كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء بالإلغاء أو الإعادة أو تثبيت النتائج، بما يضمن أن تكون العملية الانتخابية نموذجًا يُحتذى في النزاهة والشفافية واحترام القانون.

وأشار صالح إلى أن حديث الرئيس يعكس احترامًا بالغًا لصوت المواطن، وإيمانًا راسخًا بأن إرادة الشعب هي حجر الأساس لأي عملية سياسية، وهو ما يعزز ثقة المصريين في دولتهم ومؤسساتهم، ويؤكد أن مصر ماضية بقوة نحو استكمال مسيرة التحول الديمقراطي.

واختتم محمد مجدي صالح بيانه مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يقف داعمًا للرئيس السيسي في كل ما يتخذه من خطوات لضمان انتخابات عادلة تعبر بحق عن الشعب المصري، وتؤكد أن مصر دولة قانون لا مجال فيها للمجاملة أو التهاون.

