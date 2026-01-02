قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو

قررت جهات التحقيق المختصة حبس صبي 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتصوير مقطع فيديو لصديقه عاريا وترويج شائعة في البلدة بأنه ذو ميول شـ.ـاذة وذلك بدافع الانتقام بعد نشوب خلافات بينهما في العمل داخل مزرعة بالواحات البحرية.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت التحفظ على مقطع الفيديو وإرساله للجهات الفنية المختصة لفحصه.

تلقى مركز شرطة الواحات البحرية بلاغا من مزارع باكتشافهم تداول مقطع فيديو لنجله عامل يبلغ من العمر 15 عامًا عاريا ويتداوله عدد من أهالي القرية واتهما زميله في العمل حيث يعملان سويا في مزرعة بتصويره ونشر الفيديو لتشويه سمعته.

وقال والد الصبي أن المتهم قام بتصوير الفيديو أثناء نوم نجلِه، حيث نزع بنطاله وتصويره مقطع فيديو، ثم قام بتوزيع المقطع على أهالي بلدتهم.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تشويه سمعة زميله، بسبب خلافات سابقة، بعد قيامه بنشر شائعة تفيد بأنه شاذ جنسيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.