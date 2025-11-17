قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسالة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات تعزز الشفافية والنزاهة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسالة الواضحة والحاسمة التي وجّهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال منافسات المرشحين الفرديين في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب تعكس ثقة القيادة السياسية في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في طعونها وفقًا للقانون.

وقال محمد رزق، إن الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن رؤيته الحاسمة في ضرورة إعلاء سيادة القانون وضمان الإرادة الحرة للناخبين، موضحا أن تأكيد الرئيس على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات يعيد ترسيخ أحد أهم مبادئ الدولة المصرية الحديثة، وهو أن العملية الانتخابية تُدار بأيدٍ محايدة، شفافة، ومسؤولة أمام الشعب وحده، وهو ما يضمن أن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الإرادة الحقيقية للمصريين.

وأكد رزق أن مطالبة الرئيس للهيئة الموقرة بالتدقيق التام في فحص الأحداث والطعون المقدمة، واتخاذ القرار الذي «يُرضي الله ويكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين»، يعكس أعلى درجات الحرص على نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية ما جاء في توجيه الرئيس بشأن التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، باعتبارها خطوة أساسية في ضمان الشفافية الكاملة.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء الإلغاء الكامل أو الجزئي في حال تعذر الوصول لإرادة الناخبين، هو تأكيد على أن القيادة السياسية تضع مصلحة الوطن وحماية أصوات المصريين فوق أي اعتبار آخر، وأن سلامة العملية الانتخابية مقدمة على نتائجها.

وشدّد النائب على أهمية ما طلبه الرئيس السيسي بشأن ضرورة إعلان الهيئة عن الإجراءات المتخذة حيال المخالفات في الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة فعّالة ومنع تكرار أي تجاوزات في الجولات المقبلة، مؤكدًا أن الرئيس وضع بهذا الحديث إطارًا واضحًا لدور الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها التي كفلها لها القانون.

وتابع: "رسالة الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق واضحة تعزّز الثقة في الإجراءات الانتخابية، وتضمن خوض المنافسة في أجواء قانونية نزيهة، بما يعكس الوجه الديمقراطي للدولة المصرية، ويؤكد أن البرلمان القادم سيكون بحق ممثلًا لإرادة الشعب".

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية انتخابات النواب 2025 اخبار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

محكمة

قرار عاجل في محاكمة 8 متهمين بالهيكل الإداري بالتجمع

تشييع جثامين شقيقين ونجلة عمهما صدمتهم سيارة بأسيوط

كانوا رايحين المدرسة.. تشييع جثامين 3 تلاميذ صدمتهم سيارة بأسيوط

محكمة

تأجيل محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة لجلسة 3 فبراير

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد