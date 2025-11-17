برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن انتخابات النواب تحصن أصوات المصريين

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب 2025 وما شهدته من أحداث في بعض الدوائر، وتأكيده على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة في إدارة العملية الانتخابية، حتى إن وصل الأمر إلى إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في تلك الدوائر، موجهًا الهيئة الوطنية بالتدقيق التام في الطعون وكافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر، وهو ما يؤكد حرصه على سيادة القانون وتعزيز مبدأ استقلال المؤسسات ودعم الإرادة الحقيقية للشعب المصري.

وقالت الهريدي في بيان له اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل رسالة قوية مفادها أن إرادة الناخبين هي القوة العليا في الدستور، ومن ثم ضرورة التركيز على شفافية ونزاهة الإجراءات وتحديداً ضرورة حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات، كخطوة عملية تهدف إلى ترسيخ مبدأ الحوكمة، وجعل من الهيئة الوطنية للانتخابات حصنًا منيعًا لصون أصوات المصريين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التوجيهات الحكيمة تضمن أن يكتمل البناء الديمقراطي للدولة المصرية على أسس سليمة، وتدعم جهود الدولة في تطوير آليات إدارة الانتخابات وتعزيز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، مما يعكس حرص القيادة السياسية على استقرار الوطن ومصلحته العليا.

وشددت الهريدي على أن الأحزاب والقوى السياسية وكذلك المرشحين مطالبين بالتفاعل الجاد مع ما طُرح في كلمة الرئيس، من خلال تكثيف التواصل مع القواعد الشعبية، وطرح برامج واقعية، وتقديم نماذج وكوادر قادرة على تحمل المسؤولية وممارسة الدور التشريعي والرقابي بكفاءة تحت قبة البرلمان.