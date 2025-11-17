قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن انتخابات النواب تحصن أصوات المصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب 2025 وما شهدته من أحداث في بعض الدوائر، وتأكيده على اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة في إدارة العملية الانتخابية، حتى إن وصل الأمر إلى إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في تلك الدوائر، موجهًا الهيئة الوطنية بالتدقيق التام في الطعون وكافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر، وهو ما يؤكد حرصه على سيادة القانون وتعزيز مبدأ استقلال المؤسسات ودعم الإرادة الحقيقية للشعب المصري.

وقالت الهريدي في بيان له اليوم، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل رسالة قوية مفادها أن إرادة الناخبين هي القوة العليا في الدستور، ومن ثم ضرورة التركيز على شفافية ونزاهة الإجراءات وتحديداً ضرورة حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات، كخطوة عملية تهدف إلى ترسيخ مبدأ الحوكمة، وجعل من الهيئة الوطنية للانتخابات حصنًا منيعًا لصون أصوات المصريين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه التوجيهات الحكيمة تضمن أن يكتمل البناء الديمقراطي للدولة المصرية على أسس سليمة، وتدعم جهود الدولة في تطوير آليات إدارة الانتخابات وتعزيز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، مما يعكس حرص القيادة السياسية على استقرار الوطن ومصلحته العليا.

وشددت الهريدي على أن الأحزاب والقوى السياسية وكذلك المرشحين مطالبين بالتفاعل الجاد مع ما طُرح في كلمة الرئيس، من خلال تكثيف التواصل مع القواعد الشعبية، وطرح برامج واقعية، وتقديم نماذج وكوادر قادرة على تحمل المسؤولية وممارسة الدور التشريعي والرقابي بكفاءة تحت قبة البرلمان.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

هجمات المستوطنين

الانتهاكات مستمرة.. المستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في شرق الخليل

الجنائية الدولية

عقوبات ترامب تقيد عمل الجنائية الدولية... تهديد مباشر لعملها

ماكرون و زيلينسكي

أحد أكبر أنظمة الدفاع الجوي في العالم.. أوكرانيا تشتري 100 طائرة مقاتلة من فرنسا

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد