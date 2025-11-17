قيادي بالجبهة الوطنية: موقف الرئيس السيسي في انتخابات النواب ضمانة للتمثيل الحقيقي للشعب

أشاد عمرو غلاب، الأمين المساعد لأمانة المنيا بحزب الجبهة الوطنية، بالدور الذي وصفه بـ "دور القائد" للرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية مسار الديمقراطية ومؤسسات الدولة.

وأكد غلاب في تصريحات صحفية أن حديث الرئيس السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب هو تجسيد لدور القائد الذي يراقب ويصحح المسار، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يرسخ مبدأ أن مصر هي بلد ديمقراطية ونزاهة.

وأشار غلاب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق في فحص الأحداث والطعون في بعض الدوائر الانتخابية هو قرار صائب وسليم 100%، مؤكدًا أن الرئيس حريص على مصلحة الوطن، ويخشى على الدولة من أي ممارسات قد تحيد بها عن المسار الديمقراطي.

وأكد غلاب ضرورة أن يتم تصحيح أي حديث أو ممارسات قد تسيئ لسمعة البلاد بالخارج، والتي يجب أن تظل معروفة بنزاهتها وشفافيتها الانتخابية، مشيدًا ببيان رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه يجسد الدور الحاسم للقيادة في ضمان التمثيل الفعلي للشعب تحت قبة البرلمان.

واختتم غلاب بيانه بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلاء الشفافية، واتخاذ القرار الصحيح، سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي للمرحلة الانتخابية عند تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، مع التشديد على ضرورة محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لضمان نزاهة الجولات القادمة.