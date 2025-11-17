برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تضمن نزاهة انتخابات النواب 2025

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالتصريحات التاريخية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أن توجيهات الرئيس وثيقة وطنية تضع نزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين فوق كل اعتبار، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية المطلقة في العملية الديمقراطية وخاصة مع ما تم رصده من مخالفات بالمرحلة الأولى.

وأضاف عصام: "كعضو في مجلس النواب، أرى في هذا التصريح الرئاسي رسالة واضحة بأن الدولة تضع يدها بيد المواطن لضمان أن يكون البرلمان القادم معبرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب، وأن الصوت الانتخابي خط أحمر لا يمكن المساس به."

كما أشاد النائب بالتركيز على ضرورة حصول مندوبي المرشحين على صور كشوف الفرز، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل جوهر الرقابة الشعبية الفعالة وتضمن ثقة الجميع في النتائج."

واختتم تصريحه قائلاً: "ندعم كأعضاء في المجلس كل الإجراءات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ونتطلع لبرلمان يعكس بالفعل إرادة الشعب المصري ويخدم مصالحه العليا."