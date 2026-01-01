15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

تزداد الإصابة بالتهابات المفاصل في الطقس البارد لذا من المهم تناول الأطعمة الشتوية أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل والوقاية منها في هذا التوقيت.

إليكم 15 نوع من الأطعمة الشتوية التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل والوقاية منها وفقا لما ذكره موقع headacheandspinecare

أطعمة تعالج آلام المفاصل

السمك الدهني

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات.

تساعد أحماض اوميجا 3 على منع إنتاج المواد الالتهابية في الجسم، مما يجعلها حليفًا قويًا ضد الالتهابات والام المفاصل.

نصيحة: احرص على تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل أسبوعياً وجرب سمك السلمون المشوي مع الخضار .

زيت الزيتون

لا يُعد زيت الزيتون البكر الممتاز مكوناً أساسياً في حمية البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل هو أيضاً عامل قوي مضاد للالتهابات، فهو يحتوي على مادة الأوليوكانثال، وهي مركب له تأثيرات مشابهة للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs).

الخضروات الورقية

الخضروات مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات كما أنها توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لدعم الصحة العامة.

التوت

تحتوي أنواع التوت مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر على نسبة عالية من الأنثوسيانين ، والتي يمكن أن تقلل من الالتهاب وآلام المفاصل.

الكركم

يحتوي هذا التابل الذهبي على الكركمين ، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات.

الزنجبيل

لطالما اشتهر الزنجبيل على مر القرون بقدرته على تقليل الالتهابات.

المكسرات

تعتبر المكسرات مثل الجوز واللوز مصادر ممتازة للدهون الصحية ومضادات الأكسدة ، مما يساعد على تقليل الالتهاب.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بفيتامينات أ و سي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات.

الثوم

يتميز الثوم بنكهته الرائعة وخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات بفضل مركبات الكبريت التي يحتويها.

مرق العظام

مرق العظام غني بالكولاجين والأحماض الأمينية ، مما يعزز صحة المفاصل ويقلل الالتهاب.

الكرز

يُعد الكرز الحامض فعالاً بشكل خاص في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.

الشمندر

البنجر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول ذات التأثيرات القوية المضادة للالتهابات

الحمضيات

البرتقال والجريب فروت والليمون غنية بفيتامين سي ، وهو عنصر أساسي لإنتاج الكولاجين وصحة المفاصل.

تناول الفواكه الحمضية كوجبة خفيفة أو استخدمها في السلطات والصلصات.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان غنية بالألياف وتساعد على خفض مستويات الالتهاب