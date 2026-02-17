القبض على أجانب تعدوا على صاحب صالون حلاقة بأسلحة بيضاء بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالتعدى على مالك صالون حلاقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (سيدتين ، 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") ، طرف ثان (مالك صالون حلاقة) لقيام الطرف الثانى بإلقاء بعض المياة أمام المحل وتناثرها على أحد أفراد الطرف الأول حال مروره .. فقام على إثرها الأخير بالإستعانه بباقى أفراد الطرف الأول وتهديده بالتعدى عليه بإستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط الطرف الأول ، وبحوزتهم "2 سلاح أبيض" المستخدمان فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





