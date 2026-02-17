تعمل على كافة الهواتف الذكية.. خدمة التحقق البايومتري لوزارة الداخلية

استحدثت وزارة الداخلية ولأول مرة فى مصر منصة وطنية موحدة للتحقق البايومترى والمصادقة اللحظية بإستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه ، وهو منتج وطنى متكامل تم تطويره بسواعد مصرية وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية بهدف تأمين بيانات المواطنين وحماية تعاملاتهم مع الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت .

والخدمة متاحة لكافة المواطنين ويمكن إتاحتها للجهات المختلفة من خلال تحميل التطبيق الخاص بالتحقق البايومترى والمصادقة MOIEG-PASS على الهواتف الذكية .

وخطوات التسجيل موضحة على التطبيق ويمكن للمواطن إتباعها للحصول على الخدمة التي بدأ تشغيلها تجريبياً وهى كالتالى .

وتعد هذه الخطوة إستمراراً لإستراتيجية الوزارة نحو تطوير خدماتها وتفتح المجال أمام تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية.

وذلك تماشياً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين .



