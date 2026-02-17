قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعودية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
هل يجوز للحامل الإفطار خلال شهر رمضان؟.. الإفتاء تحدد الشروط
عضو بالحزب الجمهوري: إسرائيل تفرض سياساتها وتوجهاتها على إدارة ترامب
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار خلال مباراة هوكي بأمريكا
احتراما للاعبين الصائمين.. البريميرليج يتخذ قرارا رسميا يخص شهر رمضان
رابطة الأندية تحسم الجدل حول تأجيل مباريات أول أيام رمضان
تحذير عاجل.. انخفاض حاد في الحرارة يصل لـ10 درجات خلال يوم واحد
حوادث

تعمل على كافة الهواتف الذكية.. خدمة التحقق البايومتري لوزارة الداخلية

خدمة التحقق البايومترى
خدمة التحقق البايومترى
مصطفى الرماح

استحدثت وزارة الداخلية ولأول مرة فى مصر منصة وطنية موحدة للتحقق البايومترى والمصادقة اللحظية بإستخدام خوارزميات التعرف على الوجوه ، وهو منتج وطنى متكامل تم تطويره بسواعد مصرية وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية بهدف تأمين بيانات المواطنين وحماية تعاملاتهم مع الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت .

والخدمة متاحة لكافة المواطنين ويمكن إتاحتها للجهات المختلفة من خلال تحميل التطبيق الخاص بالتحقق البايومترى والمصادقة MOIEG-PASS على الهواتف الذكية .

وخطوات التسجيل موضحة على التطبيق ويمكن للمواطن إتباعها للحصول على الخدمة التي بدأ تشغيلها تجريبياً وهى كالتالى .

وتعد هذه الخطوة إستمراراً لإستراتيجية الوزارة نحو تطوير خدماتها وتفتح المجال أمام تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية.
 وذلك تماشياً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين .


 

