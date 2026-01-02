قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد كسوف الشمس 2026
مصر في المقدمة.. بيان من 8 دول عربية وإسلامية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة
السيطرة على انفجار خط مياه في المنوفية
بحضور 3 وزراء .. افتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم
أدى الامتحان نيابة عن زميله.. تجديد حبس طالبين بـ علاج طبيعي قنا
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بحضور 3 وزراء .. افتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتح الاستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بحضور وزيرا الرياضة أشرف صبحى ومحمد جبران وزير العمل   مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن خطة الوزارة المستمرة للتوسع في إنشاء وافتتاح المساجد، ورفع كفاءتها دعويًا وإنشائيًا، خاصة في المناطق الجنوبية والحدودية.

وشهد الافتتاح أداء شعائر صلاة الجمعة داخل المسجد، حيث القى خطبة الجمعة الشيخ حسام الدين محمود، إمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، في إطار الدور الدعوي الذي تضطلع به الوزارة من خلال الاستعانة بالأئمة المتميزين لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الدينية الصحيحة.

ويأتي افتتاح مسجد السميع العليم في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير البنية التحتية للمساجد، وتوفير بيئة مناسبة للمصلين، بما يسهم في دعم رسالة المسجد الدينية والتربوية والاجتماعية، ويعزز من دوره في خدمة المجتمع المحلي.

ويُعد المسجد إضافة جديدة لمنطقة برانيس، حيث يخدم عددًا من الأهالي ويُلبي احتياجاتهم لأداء الشعائر الدينية، خاصة مع التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وقد روعي في إنشاء المسجد الطابع المعماري البسيط الذي يتناسب مع طبيعة المنطقة، إلى جانب توافر عناصر السلامة والتهوية الجيدة.

كما يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من الافتتاحات التي تنفذها وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، في إطار خطة شاملة تستهدف نشر المساجد في مختلف المدن والقرى، ودعم المناطق النائية بخدمات دينية متكاملة، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويؤكد اهتمام الدولة بكافة ربوع الوطن.

ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح حضور الاستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد جبران وزير العمل وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية، إلى جانب أهالي المنطقة، في مناسبة تعكس الاهتمام المتواصل بتعزيز دور المساجد كمنارات للعبادة والوعي الديني.

اخبار البحر الاحمر البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

زهران ممداني

عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في الإمارات

صورة تعبيرية

لمدة 5 ساعات..انقطاع المياه عن منطقة الزمالك السبت

خبراء الضرائب

خبراء الضرائب: التعهيد كنز اقتصادي واعد.. والسياسات المرنة مفتاح مضاعفة العائد الدولاري

بالصور

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد