نائب: الرئيس السيسي حريص على نزاهة الانتخابات البرلمانية والحفاظ على إرادة الناخبين

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في منافسة المرشحين الفرديين، تؤكد حرص القيادة السياسية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على إرادة الناخبين في اختيار مم يمثلهم انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف «عبدالجواد»، أن توجيهات الرئيس السيسي تشكل خارطة طريق دقيقة وواضحة تهدف لضمان وجود برلمان يمثل إرادة المواطنين، وقادرًا على ترجمة أولوياتهم الوطنية على أرض الواقع، مضيفاً أن الالتزام بهذه التوجيهات من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية أساسي لنجاحها، وتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة تعكس وعي المصريين ومصلحة الوطنية.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن ما أوضحه الرئيس السيسي من ضرورة إخضاع جميع الأحداث والطعون للهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها جهة مستقلة، يضمن شفافية الإجراءات ومصداقية النتائج، وإتاحة لكل ناخب حقه في ممارسة حقه الدستوري في التصويت بحرية كاملة دون أي تأثير على إرادته، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتضمن استقرار العملية الديمقراطية.

ولفت «عبدالجواد»، إلى أن صوت كل مواطن يلعب دورًا أساسيًا في تحديد شكل البرلمان القادم ومستقبل التشريعات والسياسات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي أداة رئيسية لتعزيز الديمقراطية وتأكيد الوعي الوطني، خاصة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على تعزيز ثقافة المشاركة واحترام القانون، بما يشمل تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ودعا الأمين العام لحزب مستقبل وطن، كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية في الانتخابات البرلمانية، واختيار ممثلين قادرين على ترجمة آمالهم وطموحاتهم، مؤكدا أن نجاح التجربة الديمقراطية في مصر يرتبط مباشرة بإجراء انتخابات شفافة، وبوجود مؤسسات مستقلة قادرة على حماية إرادة المواطنين بشفافية واستقلالية.