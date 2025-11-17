قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
برلمان

نائب: الرئيس السيسي حريص على نزاهة الانتخابات البرلمانية والحفاظ على إرادة الناخبين

النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في منافسة المرشحين الفرديين، تؤكد حرص القيادة السياسية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على إرادة الناخبين في اختيار مم يمثلهم انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف «عبدالجواد»، أن توجيهات الرئيس السيسي تشكل خارطة طريق دقيقة وواضحة تهدف لضمان وجود برلمان يمثل إرادة المواطنين، وقادرًا على ترجمة أولوياتهم الوطنية على أرض الواقع، مضيفاً أن الالتزام بهذه التوجيهات من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية أساسي لنجاحها، وتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة تعكس وعي المصريين ومصلحة الوطنية.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن ما أوضحه الرئيس السيسي من ضرورة إخضاع جميع الأحداث والطعون للهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها جهة مستقلة، يضمن شفافية الإجراءات ومصداقية النتائج، وإتاحة لكل ناخب حقه في ممارسة حقه الدستوري في التصويت بحرية كاملة دون أي تأثير على إرادته، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتضمن استقرار العملية الديمقراطية.

ولفت «عبدالجواد»، إلى أن صوت كل مواطن يلعب دورًا أساسيًا في تحديد شكل البرلمان القادم ومستقبل التشريعات والسياسات التي تؤثر على حياة المصريين اليومية، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي أداة رئيسية لتعزيز الديمقراطية وتأكيد الوعي الوطني، خاصة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها حريصة على تعزيز ثقافة المشاركة واحترام القانون، بما يشمل تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ودعا الأمين العام لحزب مستقبل وطن، كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية في الانتخابات البرلمانية، واختيار ممثلين قادرين على ترجمة آمالهم وطموحاتهم، مؤكدا أن نجاح التجربة الديمقراطية في مصر يرتبط مباشرة بإجراء انتخابات شفافة، وبوجود مؤسسات مستقلة قادرة على حماية إرادة المواطنين بشفافية واستقلالية.

