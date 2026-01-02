قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
أخبار البلد

إطلاق منحة جامعة القاهرة للدراسات الأفريقية ممولة بالكامل للماجستير والدكتوراه

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، إطلاق منحة جامعة القاهرة للدراسات الأفريقية، والتي تشمل 24 منحة دراسية ممولة بالكامل، بواقع 12 منحة لدرجة الماجستير و12 منحة لدرجة الدكتوراه، وذلك بمختلف أقسام كلية الدراسات الأفريقية العليا، بما يعكس التزام الجامعة بدعم البحث العلمي المتخصص في قضايا القارة الأفريقية.

وأكد  الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن إطلاق هذه المنحة يأتي ترجمة عملية لدور الجامعة الوطني والإقليمي، وانطلاقًا من مسئوليتها التاريخية تجاه القارة الأفريقية، وتُجسد التزام الجامعة بتعزيز الانفتاح الأكاديمي والعلمي على دول القارة، ودعم إعداد كوادر بحثية أفريقية قادرة على دراسة قضايا أفريقيا المعاصرة برؤى علمية رصينة، تسهم في دعم مسارات التنمية والاستقرار، وبخاصة في دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة كانت وستظل منارة للعلم والفكر في أفريقيا والعالم.

إطلاق منحة جامعة القاهرة للدراسات الأفريقية

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المبادرة تمثل ترجمة علمية وعملية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحويلها إلى برامج أكاديمية مستدامة، تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى، وترسخ مكانة جامعة القاهرة كمنارة للفكر والعلم .

وأشار د.محمد سامى عبدالصادق  إلى أن افريقيا  وفق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل عمقًا استراتيجيًا أصيلًا لمصر، وأن التعاون العلمي والثقافي يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء شراكات تنموية مستدامة قائمة على تبادل المعرفة وتحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن المنح الجديدة تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وبناء جسور تواصل أكاديمي مستدام، وتسهم في تخريج باحثين قادرين على تقديم حلول علمية واقعية للتحديات التي تواجه المجتمعات الأفريقية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور  عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن الكلية تمثل منصة علمية وبيت خبرة لخدمة أهداف القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه المنح يعكس سياسة راسخة تتبناها الكلية للانفتاح على القارة ودعم الباحثين الأفارقة في مختلف التخصصات، مؤكدًا حرص الكلية على أداء دورها العلمي والبحثي في خدمة قضايا القارة، حيث يدرس بالكلية حاليًا أكثر من 30 باحثًا من دول أفريقية مختلفة، موزعين على مختلف الأقسام العلمية والدرجات الأكاديمية، وهو ما يعكس الدور العملي للكلية كبيت خبرة أفريقي معتمد.

جامعة القاهرة إطلاق منحة جامعة القاهرة منحة جامعة القاهرة

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

درة

بالأحمر القصير .. درة تخطف الأنظار بظهور لافت

أحمد سعد

الناس اللذيذة.. ماذا قال أحمد سعد عن حفلته بالشارقة؟

الفنان كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل بيت بابا

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

