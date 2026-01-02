بحفل جماهيري ضخم.. سعد لمجرد يحتفل برأس السنة في الزمالك | صور

أحيا المطرب المغربي سعد لمجرد، مساء أمس، واحدة من أقوى حفلات رأس السنة داخل أحد أماكن السهر بالزمالك، بحضور كثيف من مختلف الجنسيات.

وتألق سعد لمجرد خلال الحفل بتقديم باقة من أشهر أغانيه مثل "أنت معلم"، "إنساي"، "إنتي باغية واحد"، "أنا ماشي سهل"، "إنتي حياتي"، بالإضافة إلى "بنت السلطان" لأحمد عدوية التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، بحضور المنتج تامر عبدالمنعم.

شهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور، وبمجرد صعود سعد لمجرد إلى خشبة المسرح مرددا "أنت معلم"، تعالت هتافات وصيحات الترحيب بالنجم المغربي، في أجواء احتفالية جمعت المصريين والعرب في ليلة العام الجديد.