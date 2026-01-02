قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
بحفل جماهيري ضخم.. سعد لمجرد يحتفل برأس السنة في الزمالك | صور

أحمد البهى

أحيا المطرب المغربي سعد لمجرد، مساء أمس، واحدة من أقوى حفلات رأس السنة داخل أحد أماكن السهر بالزمالك، بحضور كثيف من مختلف الجنسيات.

وتألق سعد لمجرد خلال الحفل بتقديم باقة من أشهر أغانيه مثل "أنت معلم"، "إنساي"، "إنتي باغية واحد"، "أنا ماشي سهل"، "إنتي حياتي"، بالإضافة إلى "بنت السلطان" لأحمد عدوية التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، بحضور المنتج تامر عبدالمنعم. 

شهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور، وبمجرد صعود سعد لمجرد إلى خشبة المسرح مرددا "أنت معلم"، تعالت هتافات وصيحات الترحيب بالنجم المغربي، في أجواء احتفالية جمعت المصريين والعرب في ليلة العام الجديد.

المطرب المغربي سعد لمجرد سعد لمجرد أنت معلم

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار .. تفاصيل حالة الطقس| فيديو

الصومال.. إحباط هجوم إرهابي لحركة الشباب على إقليم شبيلي ومقـ.تل قائد المجموعة

استقبلها محافظ شمال سيناء.. لحظة وصول أنجلينا جولي لمعبر رفح

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

